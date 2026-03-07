قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يوزعان 15 جهاز عروسة و1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يسلمان أجهزة العرائس
وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يسلمان أجهزة العرائس
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توزيع 15 جهاز عروسة دعمًا للفتيات المقبلات على الزواج بقرية طنبدي التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تستهدف الفئات المستحقة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على دعم الأنشطة التكافلية المعنية ببناء الإنسان وصون مقومات وجوده الروحى والمادى وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة بما يعزز قيم التكامل والاستقرار المجتمعى ويرسخ مفاهيم العدالة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

كما شهد الوزير والمحافظ والنائب محسن حتة عضو مجلس النواب توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرية، ضمن مبادرة الخير بمشاركة مؤسسة ابوحته للأعمال الخيرية، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة لتعزيز وتعظيم قيم التكافل الاجتماعي ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا.

المنيا محافظ المنيا وزير الأوقاف أجهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

كريم فهمي

كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي .. كلنا عندنا مشاكل “مش عيب”

سامح حسين

بركة رمضان.. يواصل الهيمنة على السوشيال ميديا والحلقة 15 ترسم البسمة في شبين الكوم

حسام الشاعر

حسام الشاعر: عدت من أول رحلة لأمريكا بعد ليلة واحدة.. درس الالتزام بالعمل كان الأهم

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد