وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يوزعان 15 جهاز عروسة و1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توزيع 15 جهاز عروسة دعمًا للفتيات المقبلات على الزواج بقرية طنبدي التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تستهدف الفئات المستحقة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على دعم الأنشطة التكافلية المعنية ببناء الإنسان وصون مقومات وجوده الروحى والمادى وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة بما يعزز قيم التكامل والاستقرار المجتمعى ويرسخ مفاهيم العدالة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

كما شهد الوزير والمحافظ والنائب محسن حتة عضو مجلس النواب توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرية، ضمن مبادرة الخير بمشاركة مؤسسة ابوحته للأعمال الخيرية، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة لتعزيز وتعظيم قيم التكافل الاجتماعي ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا.