محافظ المنيا: الاعتماد يعكس جاهزية القطاع الطبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن حصول عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة على الاعتماد وتجديد الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأوضح المحافظ أن مركز أورام المنيا حصل على تجديد الاعتماد المبدئي، كما تم منح الاعتماد المبدئي لكلٍ من مستشفى علاج الأورام بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، وذلك بعد استيفاء معايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأشار محافظ المنيا إلى أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُعد محافظة المنيا أولى المحافظات المستهدفة بها، حيث يبدأ التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة المنيا اعتباراً من شهر أبريل المقبل، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

