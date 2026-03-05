يخدم 40 ألف نسمة.. محافظ المنيا يتفقد مركز شباب تلة ويتابع الأنشطة والخدمات الرياضية

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مركز شباب تلة بمركز المنيا، وذلك لمتابعة مستوى الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية المقدمة لأهالي القرية، والوقوف على مدى استفادة المواطنين من الإمكانيات المتاحة داخل المركز، في إطار حرص الدولة على دعم مراكز الشباب وتعزيز دورها كمنصات تنموية وخدمية للمجتمع.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، حول تاريخ إنشاء المركز الذي يعود إلى عام 1976، ودوره المجتمعي في خدمة ما يقرب من 40 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية تطوير البرامج والأنشطة المقدمة داخل مراكز الشباب بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مركز شباب تلة مقام على مساحة 20 قيراطًا، ويضم مبنى إداريًا مكونًا من طابقين يحتوي على عدد من الغرف الإدارية، ومكتبة، وقاعة أنشطة تُستخدم في تنفيذ الندوات والبرامج الثقافية والفنية والتوعوية، إلى جانب ملعب سباعي مُغطى بالنجيل الصناعي تم تنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن مركز شباب تله حصل هذا العام على بطولة المحافظة في دوري مراكز الشباب.

كما تفقد المحافظ صالة اللياقة البدنية التي تقدم خدماتها لأهالي القرية، بالإضافة إلى حمام سباحة تعليمي استثماري (POT)، وحديقة أطفال مخصصة لخدمة الأطفال وأعضاء الجمعية العمومية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وأكد محافظ المنيا أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات مراكز الشباب وتوسيع قاعدة الأنشطة المقدمة بها، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب، ويدعم دور تلك المراكز في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، والنائب العمدة عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.