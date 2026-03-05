قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يخدم 40 ألف نسمة.. محافظ المنيا يتفقد مركز شباب تلة ويتابع الأنشطة والخدمات الرياضية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مركز شباب تلة بمركز المنيا، وذلك لمتابعة مستوى الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية المقدمة لأهالي القرية، والوقوف على مدى استفادة المواطنين من الإمكانيات المتاحة داخل المركز، في إطار حرص الدولة على دعم مراكز الشباب وتعزيز دورها كمنصات تنموية وخدمية للمجتمع.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، حول تاريخ إنشاء المركز الذي يعود إلى عام 1976، ودوره المجتمعي في خدمة ما يقرب من 40 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية تطوير البرامج والأنشطة المقدمة داخل مراكز الشباب بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مركز شباب تلة مقام على مساحة 20 قيراطًا، ويضم مبنى إداريًا مكونًا من طابقين يحتوي على عدد من الغرف الإدارية، ومكتبة، وقاعة أنشطة تُستخدم في تنفيذ الندوات والبرامج الثقافية والفنية والتوعوية، إلى جانب ملعب سباعي مُغطى بالنجيل الصناعي تم تنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن مركز شباب تله حصل هذا العام على بطولة المحافظة في دوري مراكز الشباب.

كما تفقد المحافظ صالة اللياقة البدنية التي تقدم خدماتها لأهالي القرية، بالإضافة إلى حمام سباحة تعليمي استثماري (POT)، وحديقة أطفال مخصصة لخدمة الأطفال وأعضاء الجمعية العمومية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وأكد محافظ المنيا أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات مراكز الشباب وتوسيع قاعدة الأنشطة المقدمة بها، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب، ويدعم دور تلك المراكز في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، والنائب العمدة عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

المنيا محافظ المنيا مركز الشباب الأنشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

سوريا

سانا: سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي

ميناء ينبع

السعودية تحول ملايين البراميل من نفطها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد