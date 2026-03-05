قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود التميمي لـ كلم ربنا: اتظلمت كتير في شغلي ودعيت ربنا مايكسرنيش

محمود التميمي
محمود التميمي
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي إن حياته لم تخلُ يوما من الحديث إلى الله، مشيرًا إلى أن هذا الحديث فى كل شىء وبأى لغة، وقد تصل أحيانا إلى الغضب مثل التساؤل: «أنا ليه كده؟ إمتى هتتدخل؟»، لكنه سرعان ما يستشعر نعم الله ويعود سريعًا ليحمده على ما أتاه من فضل، فالله سبحانه يدبر لنا ما لا يستطيع أحد غيره أن يدبره، وهذا ما يفهمه العارفون بالله بقلوبهم.  

أخطاء غير مرئية

وأضاف «التميمي»، خلال حواره في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة أخبار اليوم عبر إذاعة الراديو 9090،  أن أغلب الصعوبات التي مر بها في حياته كانت مرتبطة بعمله، قائلاً: «لما تشتغل وتجتهد وتتقي ربنا في عملك، هتلاقي اللى يخاف من صدقك وتميزك، فيبحث عن أخطاء غير مرئية ليظهرك على غير حقيقتك، فتتعرض للظلم».

وتابع: « اتظلمت كتير ومرات عديدة، وأسوأ مظلمة في الحياة أن يكون مديرك يكون بيغير من نجاحك أو يرفضه عشان عايز يظهرك بصورة مختلفة، ورغم إن البعض يعرفوا إنك كفء ومتميز ومجتهد وقادر على الإدارة تحت ضغط، بس بيشوهوا صورتك لدرجة أن يظهروك عكس حقيقتك، فيتهموك بأنك سبب المشاكل ويقنعوا أصحاب القرار بده، فتلاقي نفسك مظلوم».  

وتابع: «الحمد لله محصلش أبدا إني أكون في ضائقة مادية، لكن مرت عليّ شهور وسنين من غير شغل، وده اللى محدش يعرفه، وعارف أنه في وقت معين كان في رغبة أنى أسيب مكاني أو حتى من مجالي كله».  

الوشايات والكذب أكثر من مرة

ولفت «التميمي»، إلى أنه تعرض للظلم والإقصاء نتيجة الوشايات والكذب أكثر من مرة، قائلاً: «في مرة كنا نستعد لليلة رأس السنة، وبعد عرض ما تم تنفيذه، بدأ التضييق عليّ، فقررت تقديم استقالتي من أجل التحقيق فى اللى حصل، لكن محصلش تحقيق وقُبلت الاستقالة مباشرة، وأنا في طريقي إلى البيت، كانت بنتي عايزة تروح النادي، فروحنا وأنا فى الطريق، كنت أسأل نفسي: هعمل إيه؟ وبعدين لقيت نفسي بجاوب: ربنا هيتصرف،  ولما دخلنا النادي وسط الاحتفالات، كنت حزين، وفضلت أردد جملة واحدة: وأفوض أمري إلى الله، وقلتُها ما يقارب 2000 مرة».  

وأضاف: «أنا عمرى ما بكيت بسبب إنى سبت شغل، عشان عندي يقين أن ربنا هيتصرف، لكن وقتها تمنيت إنى أعمل عمرة، لكن الظروف ماكنتش مهيأة، وبعد أيام، فوجئت بدعوة لحضور مؤتمر في لبنان، فوافقت وقلت خلاص بعدها هروح العمرة، لكن من تدابير ربنا ان المؤتمر ينتقل من بيروت إلى الرياض، وفعلا روحت ثم تغير مكان المؤتمر إلى الرياض، فكانت العمرة هدية من الله».  

واستطرد: «عندما وصلت إلى الكعبة، أمسكت بأستارها وطلبت من الله طلب واحد: يا رب، أنا من غير شغل بقالى فترة، وأنت عارف أن ده مش بسببي ولا خطأ مني، وفى اللى عايز يبعدنى، يا رب، أرجع للقاهرة الاقي شغل مستنينى، من غير ما أطلب من حد أو أدور عليه، ودعيت ربنا مايكسرنيش، وكمان يكون  بالدولار، وده اللى دعيته بيه على جدار الكعبة».  

وتابع: «بعد رجوعى للقاهرة بأسبوع، جانى العوض والخير من ربنا،  اتصل بي إعلامي كبير وكلمنى أن في مشروع جديد وبيدوروا  عليّ من  أسبوع، وعرض عليّ الشغل مديرًا للتطوير براتب ضخم، ولما اتناقشنا العقد، لقيته بالجنيه المصري، رغم إن المؤسسة أجنبية،  فوافقت على التوقيع، لكن تانى يوم، اتصلت بي إدارة الشركة وقالتلى أن في خطأ في العقد، وأنه مش هينفع توقيعه في مكتبهم بالقاهرة، لكن هيكون في المكتب الرئيسي بلندن، والراتب بالدولار، وهنا حمدت الله على استجابة كل دعواتى»، مختتماً: «الله هو ميزان العدل، وما ضاقت إلا لتفرج، وفضله واسع ولا راد لقضائه».

محمود التميمي كلم ربنا أحمد الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

أحمد عصام السيد

أحمد عصام السيد يدخل مواجهة مع أهله بكذبته في فخر الدلتا

مسلسل عرض وطلب

مسلسل عرض وطلب الحلقة الأولى.. سلمى أبو ضيف مطلقة وتبحث عن متبرع بالكلية لوالدتها

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد