موسم جديد من برنامج «كلم ربنا» على الراديو 9090 في رمضان

يستعد الراديو 9090 لإطلاق موسم جديد من برنامج "كلم ربنا"، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، في رمضان 2026.

يأتي هذا الموسم استثمارا للنجاح الجماهيري الضخم والشعبية الواسعة التي حققها البرنامج في أعوامه السابقة، حيث أصبح رفيقا دائما للصائمين بفضل أسلوبه السلس ومحتواه الذي يمس القلوب مباشرة.

ويرتكز البرنامج في موسمه الجديد على تعميق مفهوم "المناجاة"، ويهدف إلى كيفية فتح قنوات اتصال مباشرة مع الخالق في كل وقت وحين ببساطة ودون تعقيد.

ويستعرض البرنامج قصصا واقعية ومواقف مؤثرة من تجارب ضيوف البرنامج مع الدعاء، وكيف كانت كلماتهم الصادقة مفتاحا لتغيير الأقدار والسكينة النفسية.

برنامج "كلم ربنا" يقدمه أحمد الخطيب، طوال أيام شهر رمضان على الراديو 9090، في تمام الساعة 5:25 مساء.

