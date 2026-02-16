قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تخريج دفعة جديدة من متدربي منح وزارة العمل وتشغيل المتميزين

خريجوا مبادرة وزارة العمل
خريجوا مبادرة وزارة العمل

أكد وزير العمل حسن رداد أن خريجين جدد في مجالات الحفر بقطاع البترول أصبحوا جاهزين الآن للانخراط المباشر في سوق العمل..جاء ذلك خلال تسليمه، اليوم الاثنين، شهادات اجتياز الدورات التدريبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركة الحفر المصرية داخل مركز تدريب الشركة.

أوضح الوزير أن حرص الشركة على تعيين عدد من المتفوقين من الخريجين يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن "المهارة والتدريب من أجل التشغيل"هو الطريق العملي نحو فرص العمل الحقيقية واللائقة، مشددًا على أن الوزارة حريصة على استمرار هذا التعاون ليكون نموذجًا يُحتذى به في شركات ومواقع أخرى، وعلى القيام بدورها الكامل في تقديم كل ما يحتاجه المواطن المصري من خدمات.

كما وجّه الوزير الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق لتنظيم دورات تدريبية مماثلة في مهنة حفر آبار البترول والمهن المرتبطة بها، دعمًا للمرشحين للعمل بالخارج في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، وضمن توجيهات الدولة بدعم منظومة التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، قام وزير العمل بزيارة مركز تدريب شركة الحفر المصرية، حيث سلّم شهادات إتمام الدورات التدريبية لعدد (82) متدربًا من خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة من المنح التدريبية المجانية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة...وأكد الوزير أن مدة التدريب بلغت شهرًا كاملًا في تخصصات ومهن الحفر، وتم اختيار 32 متدربًا متميزًا من بين الدارسين   للتعيين في الشركة، وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا لربط التدريب بالتشغيل ورفع الكفاءة المهنية للشباب المصري.
وأشاد بالمبادرة، معتبرًا إياها نموذجًا وطنيًا مشرفًا للشراكة بين الدولة والقطاع البترولي في تأهيل كوادر فنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم كل ما يهم المواطن من خدمات تشغيل وتدريب وتأهيل وحماية للحقوق العمالية، في إطار منظومة متكاملة تحقق الحياة الكريمة للعامل المصري.

وأشار وزير العمل إلى أن "التدريب من أجل التشغيل" يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، داعيًا الشركات والمؤسسات الكبرى إلى أن تحذو حذو هذه التجربة الناجحة وتكرارها في مختلف القطاعات، مع العمل على تجديد وتوسيع البروتوكول ليشمل أعدادًا أكبر وتخصصات أكثر بما يواكب احتياجات سوق العمل...ومن جانبه، أشاد المهندس أسامة كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر المصرية، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل في هذا المجال، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الإنسان المصري وتمكينه من امتلاك المهارة التي تفتح له أبواب الفرص في الداخل والخارج..ويؤكد أن وزارة العمل ماضية في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كريم، وأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن مثل هذه المبادرات تمثل مسارًا عمليًا لبناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

وزارة العمل منح تدريب حسن رداد

