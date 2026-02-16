قنابل الاحتلال تسقط على غرب رفح.. والهلال الأحمر المصري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين

شهد مخيم البريج شمال شرقي المحافظة الوسطى بفلسطين المحتلة، إطلاق نار كثيف، فيما تكثف الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفها للمناطق الساحلية غرب مدينة غزة وخان يونس ورفح، ما يفاقم من حالة التوتر الميداني.

الهلال الأحمر المصري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين الوافدين والمغادرين من وإلى قطاع غزة

أفاد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأن المعبر استقبل منذ قليل دفعة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة الـ11.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطاقم الطبي المتواجد بصفة مستمرة داخل المعبر يباشر إجراءات الفرز الطبي والفحص الأولي لجميع الحالات فور وصولها.

وأشار المطعني إلى أن عدداً من الحالات لا يزال داخل سيارات الإسعاف في محيط المعبر، حيث تُجرى لهم الفحوصات الطبية اللازمة في هذه اللحظات، فيما جرى التعامل بشكل فوري مع بعض الحالات الحرجة التي تم تشخيصها فور وصولها، ولم تمكث سوى دقائق معدودات داخل المعبر قبل نقلها إلى المستشفيات لتلقي الدعم والرعاية الصحية اللازمة.

وبيّن أن من بين الحالات التي تم استقبالها اليوم إصابات بعمليات بتر، وكسور مضاعفة في العظام، إلى جانب عمليات جراحية حرجة يجري تشخيصها على الفور، مع تحديد وجهة كل مريض بشكل عاجل لضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة وفق حالته الطبية.

وذكر، ة أن عدداً كبيراً من الأسر والمرافقين الفلسطينيين يتلقون دعماً نفسياً واجتماعياً في ركن مخصص داخل معبر رفح، من خلال الرعاية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، ولا سيما للأطفال، في محاولة للتخفيف عنهم ورسم البسمة على وجوههم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة

سقوط مصابين .. الاحتلال يلقي قنابل على غرب مدينة رفح الفلسطينية



فاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بسقوط مصابان جراء إلقاء مسيرات الاحتلال قنابل غرب مدينة رفح الفلسطينية.

الضفة الغربية تواجه مخطط التصفية الإسرائيلي

قالت ولاء السلمين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال وزعت إخطارات هدم طالت 40 منزلاً في بلدة عناتا شرق القدس، المصنفة ضمن مناطق "ج"، بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تتزامن فيه الخطوة مع مخططات لتوسعة مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرقي القدس.

وأضافت السلمين خلال رسالة على الهواء، أن الإخطارات شملت أيضًا 15 منزلاً في بلدة تقوع قضاء بيت لحم، وسط تصاعد اقتحامات المستوطنين للأغوار الشمالية وتجريف أراضٍ زراعية تمهيدًا لضمها، ما أدى إلى تهجير أكثر من 30 تجمعًا بدويًا قسرًا بفعل التضييق والاعتداءات المتكررة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى اعتقال نحو 60 فلسطينيًا منذ مساء أمس، مع تنفيذ تحقيقات ميدانية خاصة في نابلس، في ظل تصعيد تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه يأتي استباقًا لشهر رمضان.

قصف إسرائيلي مكثف يستهدف المناطق الصفراء بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النيران والقصف المدفعي باتجاه المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، والتي تمثل نحو 58% من مساحته، وسط تصعيد ملحوظ في وتيرة الاستهداف.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن عدداً من المواطنين أُصيبوا بجراح متفاوتة جراء إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف تستهدف مربعات سكنية في تلك المناطق. كما تتعرض الأطراف الشرقية للمنطقة الوسطى، لاسيما محيط دير البلح، لقصف مدفعي متكرر.