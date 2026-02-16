محمد رضوان يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «السوق الحرة»

كشف الفنان محمد رضوان عن شخصيته في مسلسل «السوق الحرة»، مؤكدًا أنه يجسد دور "كاظم الدولي"، صاحب مطار كان يحلم منذ طفولته بامتلاك مطار خاص به، في إطار كوميدي مختلف ومميز.

وأوضح رضوان أن الشخصية تحمل العديد من المفارقات الطريفة، حيث تجمع بين الطموح الكبير وخفة الظل، مشيرًا إلى أن العمل يتضمن مغامرات وأحداثًا مليئة بالمفاجآت التي تضفي على الحلقات طابعًا مشوقًا.

ويشارك في بطولة مسلسل «السوق الحرة» نخبة من النجوم، من بينهم محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، حسام داغر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج شركة ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يسلط الضوء على عدد من القضايا اليومية التي تمس حياة المواطن البسيط، مثل أزمات السكن والعمل وهوس “التريند”، مع تقديم هذه المشكلات بصورة ساخرة تحول المفارقات الحياتية إلى مواقف ضاحكة تنبع من قلب الواقع.