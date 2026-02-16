خطط لخفض الوظائف الدائمة في المملكة المتحدة

أظهر مسح أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يعتزمون خفض توظيفهم للموظفين الدائمين بسبب التكاليف التي أدخلتها إصلاحات قانون العمل الحكومية.

وقال معهد تشارترد للأفراد والتنمية -حسب وكالة "بلومبرج"- إن هيئة مهنية لقطاع الموارد البشرية، ونوايا التوظيف الإجمالية ظلت عند أدنى مستوى لها على الإطلاق باستثناء السنة الأولى من جائحة كوفيد، ما يزيد من المخاطر التي يتعمق فيها تباطؤ الوظائف المستمر في السوق.

وحصلت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر على موافقة البرلمان على قانون حقوق العمل في ديسمبر الماضي.

و تم تخفيف الخطط الأصلية للحماية من الفصل التعسفي للعمال الجدد ولكن لا تزال هناك قواعد جديدة بشأن أجور المرضى وعقود العمل الصفري والحقوق النقابية.