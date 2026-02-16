الحسن عادل يجمع مروة عبد المنعم وعلي غزلان في أغنية لمة رمضان

طرح المطرب الحسن عادل أغنية جديدة بعنوان لمة رمضان تزامنًا مع أجواء الشهر الكريم، في عمل فني احتفالي يعكس روح البهجة والدفء الأسري التي تميز ليالي رمضان .

أغنية لمة رمضان، تأتي بكلمات وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين وإخراج احمد علاء، وشارك في غنائها بجانب الحسن عادل كل من الفنانة مروة عبد المنعم وعلي غزلان وتامر الجيار ولافينيا نادر وبولي ومحمد علي وبلال علي وعلي إسماعيل وساندي مراد وزينب إبراهيم

ويحمل العمل طابعًا غنائيًا مبهجًا يمزج بين الإيقاعات الشرقية واللمسات العصرية، ليقدم تجربة سمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، مع كلمات تحتفي بتفاصيل الشهر الفضيل من تجمعات العائلة، وموائد الإفطار، وأجواء الفوانيس والزينة التي تضفي على رمضان طابعًا خاصًا في الوجدان المصري والعربي.

ومن المتوقع أن تحظى لمة رمضان بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الاهتمام بالأغنيات ذات الطابع الموسمي التي ترتبط بالمناسبات الدينية، خاصة مع مشاركة أصوات شابة تضيف روحًا متجددة للساحة الغنائية .

كلمات أغنية لمة رمضان

وتقول كلمات الأغنية : أنا عازم نفسي ع الفطار زودي المحشي والممبار، وطواجن لحمة بالخضار ده انا طالع عيني طول النهار، تيجي بالسلام مستنياك رمضان جمعنا وحشنا لقاك هات وانت جي العيلة معاك الخير كتير من هنا لهناك، هل علينا هل هل هل رمضانا طل طل طل، هل علينا هل هل هل رمضانا طل طل طل زينة وفوانيس في الشارع والبهجة مليا كل مكان، هل علينا هل هل هل رمضانا طل طل طل أول مرة في رمضان ننساها ازاي ياجدعان، لمتنا وسهرتنا بتحلي وقتنا طب بكرة معزومين عندي متجمعين واللى هيغيب ويكنسل يبقى مش مننا يبقى مش مننا هصوم ازاي أنا لسه صغير، أنا أخري العصر وكده كده هفطر لا امسك نفسك بس شوية، باقي ساعة ع المغربية انت بطل لازم تصوم وتمسك نفسك طول اليوم .

وطرح مؤخرا المطرب الحسن عادل أحدث كليباته الغنائية بعنوان محدش ملاحظ، والذي يحمل توقيعه الكامل من حيث الكلمات والألحان، فيما تولى يوسف حسين مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بمشاركة كل من مغربي على الجيتار وشاهي على الكيبورد.

وظهر الحسن عادل خلال الكليب في عدد من المشاهد التمثيلية المتنوعة، حيث جسد أكثر من شخصية، من بينها شخصية مكوجي وسائق توك توك وبائع فاكهة وقهوجي وبائع فول وطعمية وعامل في عصارة قصب، في إطار درامي يعكس مضمون الأغنية ويضيف بعدًا بصريًا مختلفًا، ما ساهم في إبراز قدراته التمثيلية إلى جانب أدائه الغنائي.

وكان الحسن عادل قد فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" كما قدم دويتو مع النجمة جنات بعنوان "الليلة حلوة" وحقق نجاح كبير .