مفاجأة مدوية.. رئيس الفيفا يحصل على جنسية دولة عربية

كشفت تقارير صحفية عن حصول السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الجنسية اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية، فإن إنفانتينو تواجد رفقة عائلته في لبنان، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية.

وأوضحت أن إنفانتينو لا يوجد لديه أي أصول لبنانية، لكنه متزوج من اللبنانية لينا الأشقر.

ويحمل إنفانتينو الجنسيتين السويسرية والإيطالية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى لقاء مع نورة بيراقدريان وزيرة الشباب والرياضة، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المطار ليلًا بعد اختتام زيارته.