رئيس الوزراء: الدولة تستهدف إحداث طفرات لتحسين بيئة الأعمال
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة مدوية.. رئيس الفيفا يحصل على جنسية دولة عربية

مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن حصول السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الجنسية اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية، فإن إنفانتينو تواجد رفقة عائلته في لبنان، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية.

وأوضحت أن إنفانتينو لا يوجد لديه أي أصول لبنانية، لكنه متزوج من اللبنانية لينا الأشقر.

ويحمل إنفانتينو الجنسيتين السويسرية والإيطالية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى لقاء مع نورة بيراقدريان وزيرة الشباب والرياضة، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المطار ليلًا بعد اختتام زيارته.

