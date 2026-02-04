إنفانتينو يشيد بمنتخب المغرب: قادر على التتويج بكأس العالم 2026

يرى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن منتخب المغرب قادر على التتويج بلقب كأس العالم 2026.

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”: "منتخب المغرب يمتلك القدرة على الفوز بكأس العالم المقبلة".

وأشار رئيس الفيفا، إلى الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي، مؤكدًا أن أسود الأطلس توجوا بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، كما نجحوا في الوصول إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم للكبار، في إنجاز وصفه بالاستثنائي والمؤثر على مستوى الكرة العالمية.

وأضاف أن المغرب لم يكتفِ بتطوير الجوانب الفنية والمهارية للاعبين؛ بل عزز أيضًا ثقافة الانتصار، والإيمان بالقدرة على المنافسة، ليصبح واحدًا من القوى الكبرى في عالم كرة القدم.

كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المغربي لكرة القدم، مؤكدًا أن كرة القدم تحظى بشغف ودعم جماهيري واسع من الشعب المغربي.

واختتم: "أضع منتخب المغرب ضمن قائمة أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، إلى جانب المنتخبات التي اعتادت المنافسة على اللقب".