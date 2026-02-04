دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم نادي الزمالك السابق، أن أداء النادي الأهلي تراجع بشكل ملحوظ منذ مباراة يانج أفريكانز، مشيرًا إلى أن الفريق لا يقدم المستوى المنتظر رغم الصفقات القوية التي أبرمها مؤخرًا.

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور:«عدم نجاح الأهلي رغم الصفقات القوية لغز كبير، والأداء سيئ منذ مواجهة يانج أفريكانز».

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن الفارق بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن البطولات التي يحققها الزمالك تُحسب بشكل مختلف، موضحًا: «بطولة في الزمالك تساوي 10 بطولات في الأهلي، لأن الزمالك دائمًا يمر بظروف صعبة».

وأضاف دونجا أن الزمالك يضطر في فترات عديدة لبيع لاعبيه من أجل الخروج من الأزمات المالية، مستشهدًا بموقف سابق، قائلًا:«كمال درويش قال لنا وقتها: معندناش فلوس مكافآت، بسبب كثرة البطولات اللي كنا بنحققها».

واختتم دونجا تصريحاته بالحديث عن مصطفى شلبي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتحمل ضغوط جماهير الزمالك، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في رحيله عن الفريق.