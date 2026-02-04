عضو الزمالك يفجر مفاجأة :لاعبون هددوا بفسخ عقودهم ووافقنا علي بيع دونجا لهذا السبب

كشف احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السبب الحقيقي وراء بيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة: الزمالك يمر بظروف صعبة وأزمة مالية طاحنة خصوصا بعد ازمة سحب الأرض، الأمر الذي أربك الحسابات داخل القلعة البيضاء.

وفجر عضو المجلس مفاجأة من العيار الثقيل أن لاعبي الفريق الاول حصلوا علي ٢٠٪؜ فقط من مستحقاتهم من عقودهم في الموسم الجديد قبل ٤ شهور من نهاية الموسم .

وفجر العضو مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان جون ادوارد المدير الرياضي والمجلس كانوا رافضين بيع اي لاعب خصوصا وان المجلس حصل علي وعد من أحد رجال الاعمال الداعمين للنادي بإرسال مبلغ مالي متفق عليه لكن هذا لم يحدث. رغم حصول ادارة الكرة علي اكثر من وعد بهذ الأمر .



وكشف عضو المجلس الذي رفض ذكر اسمه انه فور وصول القيمة المالية لصفقة دونجا سيتم توزيعها علي اللاعبين حتي تصل نسبة ما حصلوا عليه وحتي بعد ما فلوس دونجا توصل وتتوزع علي ٢٥٪؜ من مستحقاتهم للموسم الجاري.



واختتم العضو تصريحاته بمطالبة الجماهير بمساندة النادي والفريق في جميع البطولات التى ينافس فيها الأبيض رغم الأزمات والظروف الصعبة مؤكدا انه في حالة عدم سداد مستحقات اللاعبين قد يواجه النادي أزمة ضخمة بعد تهديد عدد كبير من اللاعبين بفسخ عقودهم مع النادي ورحيلهم عن الفريق .