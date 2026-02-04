رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل اتنين غيرنا

طرحت قناة “on”، البوستر الرسمي لمسلسل “اتنين غيرنا”، من بطولة النجوم أسر ياسين ودينا الشربيني، والمقرر مشاركته في ماراثون رمضان 2026.

وكانت دينا الشربيني تلقت إشادات واسعة؛ بمجرد طرح إعلان مسلسلها الجديد “اتنين غيرنا”، الذي يجمعها بـ آسر ياسين، وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع أدائها في البرومو، وأبدى الكثيرون منهم حماسهم الشديد لمشاهدة دورها في هذا العمل.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم.

العمل من تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج محمد السعدي.

أعمال آسر ياسين

أحدث أعمال آسر ياسين، كان مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم.

والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج سعدي-جوهر.