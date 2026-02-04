بسمة وهبة: تفاوت العقوبات في قضية إبستين يثير علامات استفهام | فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ تحميل جيفري إبستين وحده مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت في الجزيرة يثير تساؤلات منطقية حول إمكانية أن يكون شخص واحد هو المخطط والمنفذ لكل هذه الجرائم.

التخطيط والتنفيذ

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ حجم وتعقيد ما جرى، من التخطيط والتنفيذ وجلب الضحايا وارتكاب الجرائم والتخلّص من الجثث، لا يمكن أن يتم بواسطة شخص واحد فقط.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن هناك شريكة معروفة لإبستين تُدعى ماكسويل، جرى القبض عليها واتُّهمت بالإتجار في القاصرات معه، مؤكدة أنها كانت على علاقة عاطفية به لعدة سنوات قبل أن ينفصلا، مع استمرار العمل المشترك بينهما، موضحة أن ماكسويل حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا باعتبارها شريكة في الجرائم.

علامات استفهام كبيرة

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أن التفاوت في العقوبات يُثير علامات استفهام كبيرة، حيث حصلت الشريكة على حكم بالسجن 20 عامًا، بينما لم يقضِ إبستين سوى 13 شهرًا ونصف الشهر داخل السجن مع قضاء جزء من اليوم خارجه، متسائلة عن الجهة التي ينبغي أن تُوجَّه إليها الإدانة الحقيقية في هذه القضية.