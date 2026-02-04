بسمة وهبة: فضيحة إبستين كشفت زيف ادعاءات تحضر الغرب

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ العالم الإسلامي يتمتع بدرجة عالية من التحضر، مؤكدة أن ما كُشف عنه في فضيحة جزيرة إبستين شكّل صدمة حقيقية تجاه ما يحدث في الغرب.

تشويه صورة العالم الإسلامي

وأضافت أن هذه الوقائع تطرح تساؤلات أخلاقية حول محاولات تشويه صورة العالم الإسلامي، مشددة على أن الإسلام هو الدين المتحضر، وليس المجتمعات التي تدّعي التحضر بينما تمارس أفعالًا صادمة.

وتابعت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الغرب تعمّد إخفاء هذه الكارثة ودفنها بعيدًا عن الأنظار حتى لا تصل إلى مسامع أحد، معتبرة أن هذا السلوك يعكس افتقادًا حقيقيًا للقيم الأخلاقية والإنسانية، مشيرة، إلى أن هذه الوقائع تكشف تناقضًا واضحًا بين الخطاب المعلن والممارسات الفعلية.

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة أن الاتهامات التي وُجهت إلى العالم الإسلامي بشأن زواج القاصرات لا تصمد أمام ما كُشف عنه في هذه الفضيحة، موضحة أن ما يحدث ليس زواجًا بل اعتداءً واغتصابًا للقاصرات والأطفال ثم التخلص منهم.

قمة الانحطاط الأخلاقي

وشددت على أن ما تشهده الساحة العالمية في هذه القضية يمثل قمة الانحطاط الأخلاقي، ويكشف حجم الجرائم التي لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي مسمى.