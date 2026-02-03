17 عامًا من الصمت.. بسمة وهبة تكشف غموض جزيرة إبستين الملعونة

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن فضيحة جزيرة إبستين، مؤكدة، أن ما حدث على مدار السنوات الماضية لم يُقدّم بشأنه أي بلاغ أو قضية رسمية، ولم يُتخذ أي إجراء قانوني تجاه الجرائم التي ارتكبت هناك.

ووصفت وهبة الصمت الرسمي حول الأحداث بالغير مفهوم، متسائلة عن الأسباب التي حالت دون التحقيق في تلك الوقائع أو نشر أي فيديوهات توثق الجرائم.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القضية اكتسبت اهتمامًا عالميًا بعد ظهور فيديو لعارضة أزياء، تحدثت فيه عن مشاهد صادمة، مؤكدة أنها شهدت أشخاصًا من الطبقات الراقية يمارسون أفعالًا مرعبة، مثل أكل لحوم البشر، ما أثار صدمة كبيرة بين من تابعوا الفيديو.

وواصلت، أن الإعلام والمؤسسات تجاهلت الفيديو وصنفته على أنه مجرد حالة هستيرية أو جنون من قبل العارضة، رغم طبيعة الأحداث المروعة التي وثقتها.

وتساءلت بسمة وهبة عن مصير عارضة الأزياء بعد مرور 17 عامًا على ظهور الفيديو، مشيرة إلى غموض مكانها وما إذا كانت على قيد الحياة أو تعرضت لأي أذى، معتبرة أن هذه القضية تطرح أسئلة جوهرية حول المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا هذه الأحداث، ودعت للتحقيق في ما جرى منذ عقود.