بسمة وهبة: جريمة هدى شعراوي تفتح ملف خطورة بعض الخادمات

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن جريمة هدى شعراوي تفتح بابًا مهمًا للحديث عن خطورة بعض الخادمات اللاتي يدخلن البيوت دون معرفة خلفياتهن أو ظروفهن، مشددة على أنها تقصد بعض الحالات وليس الكل.

واستعادت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، واقعة شخصية تعرضت لها في وقت سابق، عندما كان زوجها علاء مسافرًا إلى ألمانيا، وأقامت معها إحدى صديقات عمرها، قبل أن تستيقظ على وجود الجنايني داخل غرفتها وهو يحمل أداة ثقيلة.

وأوضحت بسمة وهبة أنها تعاملت بهدوء شديد حتى لا تتعرض للأذى، وتمكنت من غلق باب الغرفة والتواصل مع صديقتها والاستعانة بالأمن، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة نية الجنايني الاعتداء عليها.

وشددت بسمة وهبة على ضرورة عدم إجبار أي عامل أو خادم على البقاء في المنزل رغم رغبته في الرحيل، مؤكدة أن الخسارة المادية أهون بكثير من كارثة قد تقع، داعية إلى حماية كبار السن والأطفال لأنهم لا يستطيعون التعبير عما يتعرضون له.



