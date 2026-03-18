بعد هجوم صاروخي .. الخطوط الجوية الباكستانية تعلّق رحلاتها إلى «الفجيرة» بالإمارات

علقت الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها إلى مدينة الفجيرة الإماراتية لمدة 48 ساعة.

يأتي ذلك بعدما نجت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من هجوم صاروخي أثناء هبوطها في مطار الفجيرة بالقرب من مقر قيادة القوات البحرية المجاورة.

وهبطت الرحلة PK-175 بسلام أمس الثلاثاء وعلى متنها 123 راكبًا و8 من أفراد الطاقم، وغطى دخان الهجوم الصاروخي المنطقة لفترة وجيزة، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب وأفراد الطاقم.

كانت رحلتا الخطوط الجوية الباكستانية PK-173 وPK-175 قد وصلتا من إسلام آباد إلى مطار الفجيرة وظل الوضع تحت السيطرة، على الرغم من وجود تأخيرات طفيفة في رحلات العودة.

ووفقًا لمتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عادت الطائرتان بسلام إلى لاهور وإسلام آباد دون وقوع أي إصابات.

في وقت سابق، حصلت الخطوط الجوية الباكستانية على تصريح لتسيير رحلتين يوميًا إلى الإمارات العربية المتحدة في ظل تطورات الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط.