الجيش الكويتي: الدفاع الجوي يتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوّهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وأضاف بيان الجيش الكويتي "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي، مطالبة المواطنين بضرورة البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.