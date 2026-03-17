الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
قسم اخبار البلد

تتجه الحكومة لإعلان حزمة زيادات جديدة في الأجور، تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وسط توقعات بزيادة تصل إلى 1000 جنيه في الحد الأدنى للأجور.

تهدف الخطوة إلى تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستويات الدخل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية أهمية الإسراع بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد إعلان تفاصيل الزيادات الجديدة خلال النصف الثاني من مارس 2026، ضمن خطة متكاملة لتحسين دخول العاملين بالدولة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع من 7000 جنيه إلى نحو 8000 جنيه، بزيادة تقارب 15%، أي ما يعادل نحو 1000 جنيه، وفق تصريحات عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي.

وأكد علاء السقطي أن هذه الزيادة تأتي في إطار مواكبة معدلات التضخم الأخيرة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، خاصة في القطاع الخاص الذي سيشهد تطبيقًا تدريجيًا للزيادة مراعاةً لظروف الشركات.

وبالتوازي مع القطاع الخاص، كشفت مصادر حكومية أن الزيادات ستشمل مختلف الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع إعلان رسمي مرتقب خلال أيام.

وأكد  أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة للأجور ستتجاوز معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، في إشارة إلى توجه الدولة لتقديم زيادات مؤثرة.


ورغم أن التقديرات الرسمية تشير إلى زيادة أولية بنحو 1000 جنيه، فإن الإعلامي أحمد موسى أشار إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.

وتعكس هذه التوقعات حجم الضغوط المعيشية الحالية، إلى جانب مطالب برلمانية بضرورة ربط الأجور بالمتغيرات الاقتصادية العالمية ومستويات الأسعار.

فيما بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2026 مبكرًا اعتبارًا من 16 مارس، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، في خطوة تستهدف توفير السيولة اللازمة للمواطنين قبل عيد الفطر.

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

طريقة عمل الكوكيز

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

جانب من التكريم

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد