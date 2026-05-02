عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بإيقاف سيارته أعلى شريط الترام بإحدى المحطات مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 28/ ابريل الماضى قام بإيقاف سيارته الملاكى "سارية التراخيص" أعلى شريط الترام بدائرة قسم شرطة باب شرقى لشراء بعض المتعلقات إعتقاداً منه إلغاء الترام بالمنطقة المشار إليها ، مما أدى إلى تعطيل حركة الترام دون قصد منه.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





