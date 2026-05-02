حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة "الإثيريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي للثمرة مما يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن الفيديو المشار إليه قديم، وقد سبق نفي تلك الادعاءات، وأكدت مجددًا أن المعلومات الواردة بالفيديو لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة (ارتفاعًا أو انخفاضًا) خلال مرحلة النضج، مما يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، فضلًا عن عوامل أخرى مثل نقص التسميد بالبوتاسيوم أو الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسباب سواء منفردة أو مجتمعة تؤدي إلى ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، ولا ترتبط على الإطلاق برشها بأي مواد، مشددةً على أن تناول هذه الطماطم آمن وليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

ويهيب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.