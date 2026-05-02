جامعة عين شمس: تقديم 500 وجبة غذاء ساخنة يوميًا للطلاب ذوي الهمم



في إطار التعاون المثمر بين قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في وحدة التضامن بالجامعة، وضمن رؤية الوزارة والجامعة لدعم فئات الطلاب الأولى بالرعاية (ذوي الهمم) أطلقت الوزارة مبادرة يومية لتقديم وجبات غذاء ساخنة للطلاب الأولى بالرعاية من ذوي الهمم داخل الجامعة، بدعم كامل من الوزارة، وبالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب ممثلًا في مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة اعتبارًا من غدٍ الأحد 3 مايو، حيث سيتم تقديم 500 وجبة غذاء ساخنة يوميًا، يتم إعدادها تحت إشراف فني من لجنة الأمن وسلامة الغذاء بالإدارة العامة للتغذية التابعة لقطاع التعليم والطلاب ، على أن تُقدم للطلاب في إطار الدعم اللوجستي لهم ولذويهم، وتخفيفًا للأعباء المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وتأتي المبادرة تأكيدًا على حرص الوزارة والجامعة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من الطلاب، تقديرًا لما يبذلونه من جهد ومثابرة في مواجهة التحديات، وإصرارهم على استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق التفوق الدراسي والعلمي.

تُقام المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبالتعاون بين الأستاذ الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويأتي تنفيذ المبادرة تحت الإشراف العام والتنسيق الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وفريق عمله.

ويتم إعداد قوائم المستحقين للصرف يوميًا بمعرفة الدكتورة سمر رجب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة .