الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماجستير مشترك لطلاب الهندسة..تعاون بين جامعتي الإسكندرية وساوثهامبتون

أحمد بسيوني

 وقّع  الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارك سميث رئيس جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، إتفاقية تعاون أكاديمي بين الجانبين، وذلك لإطلاق مسار تعليمي مشترك يتيح لطلاب كلية الهندسة استكمال دراستهم والحصول على درجة الماجستير من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، وفقًا للمعايير الأكاديمية الدولية.

  وأوضح الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن توقيع الإتفاقية تم افتراضيًا عبر الإنترنت، مؤكدًا أن هذا التعاون يستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل العالمي، وفي إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وتوفير مسارات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

 ** مميزات البرنامج: 
* الحصول على درجة ماجستير من جامعة ساوثهامبتون
* برامج تعليمية وبحثية متقدمة وفق المعايير الدولية
* تعزيز فرص التوظيف محليًا ودوليًا
* الدراسة في بيئة أكاديمية دولية متميزة
* دعم التعاون البحثي والتطبيقي بين الجامعتين

   وعلى الطلاب الراغبين في التقدم والتعرف على شروط الالتحاق، يرجى تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/d3Na8PGnRJ

