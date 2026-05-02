محافظ المنوفية يأمر بغلق صالة بلاستيشن بنادى سرس الليان لحماية النشء

أمر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بالغلق الفوري وتشميع صالة ألعاب " بلاستيشن " مؤجرة داخل نادى مدينة سرس الليان ، وذلك في قرار جاد وكإجراء احترازي من محافظ المنوفية لحماية النشء والأطفال والتصدي لأية ممارسات سلبية قد تشكل خطراً على سلوكياتهم ومستقبلهم التعليمي .

حيث لاحظ محافظ المنوفية وجود عدد كبير من الطلاب والأطفال داخل صالة الألعاب مما يستهدف تشجيعهم على الغياب والتسرب من اليوم الدراسي والتقصير على مستقبلهم وتحصيل المواد الدراسية، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة للوقوف على الحالة العامة للنادي ومدى الالتزام بكافة الضوابط والمعايير داخل المنشآت الرياضية.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعات الميدانية وتشديد حملات الرقابة من قبل الجهات المختصة ، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس القيم المجتمعية أو تؤثر سلباً على مستقبل الأجيال.