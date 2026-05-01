محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد محصول القمح ويؤكد: توريد 24 ألف طن منذ بدء الموسم

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا العام ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ما يقارب 24 ألف طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات التوريد، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع التموين والزراعة وتكثيف المتابعات الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 130 ألف و 204 فدان و12 قيراط ، وبلغت مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة 14 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تصل الي 170 ألف طن بنطاق المحافظة.