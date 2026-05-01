أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز

دعا وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اليوم /الجمعة/، إلى الشروع فوراً في مفاوضات تهدف إلى استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وحذر بارو - في تصريحات أدلى بها من أبوظبي في ختام جولته الخليجية التي شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان - من أن مخاطر التصعيد باتت "مرتفعة للغاية "، مشدداً على ما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير الفرنسي: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب استئناف الأعمال العدائية، فمخاطر التصعيد مرتفعة للغاية وتحمل معها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي"، منوهاً إلى ضرورة استثمار هدنة وقف إطلاق النار لدفع المسار الدبلوماسي.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح بارو أن العمل جارٍ على إنشاء "بعثة محايدة" أُعلن عنها منتصف أبريل بمشاركة عدة دول غير منخرطة في النزاع، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، مضيفاً أن "عشرات الدول ستساهم بشكل ملموس في نشر قدرات لإزالة الألغام أو مرافقة السفن، مع استمرار التخطيط للتدخل في الوقت المناسب ".

وأشار إلى أن مشاركة فرنسا في تحييد طائرات مسيّرة إيرانية خلال الأزمة الأخيرة عززت مكانتها لدى دول الخليج، لافتاً إلى رغبة عدد منها في تطوير علاقات أوثق مع باريس، بما يساهم في دعم سيادتها وتعزيز أمنها الدفاعي والاقتصادي .

