أخرهم مغربيان.. الأجانب يوقعون على 38 هدفًا في قمة الأهلي والزمالك قبل مواجهة الليلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

وتحمل القمة المرتقبة أرقامًا مميزة، حيث نجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 38 هدفًا في تاريخ مواجهات الفريقين، بواقع 21 هدفًا لصالح الأهلي مقابل 17 هدفًا للزمالك، ما يعكس التأثير الكبير للعناصر الأجنبية في لقاءات القمة.

ويُعد أشرف بن شرقي أخر لاعب أجنبي سجل للأهلي في شباك الزمالك، بينما كان محمود بنتايج أخر من سجل للزمالك في مرمى الأهلي.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، وهو ما يمنح مواجهة الليلة طابعًا ثأريًا للفريق الأبيض الساعي للرد.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة على المستويين الفني والبدني، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.