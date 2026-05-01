جماهير الأهلي والزمالك تزحف نحو استاد القاهرة
صعب جدا حدوث ذلك.. فرج عامر يكشف توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك
أخرهم مغربيان.. الأجانب يوقعون على 38 هدفًا في قمة الأهلي والزمالك قبل مواجهة الليلة
عقابها أشد .. إمام المسجد الحرام يحذر من ارتكاب الذنوب فى الأشهر الحرم
كنت أتمنى ولد.. فاطمة عيد تكشف تفاصيل مؤثرة عن حياتها ورحلة إنجاب البنات
إيران تسلم باكستان أحدث مقترحاتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة
18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو
إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أخرهم مغربيان.. الأجانب يوقعون على 38 هدفًا في قمة الأهلي والزمالك قبل مواجهة الليلة

حمزة شعيب

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام  الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

وتحمل القمة المرتقبة أرقامًا مميزة، حيث نجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 38 هدفًا في تاريخ مواجهات الفريقين، بواقع 21 هدفًا لصالح الأهلي مقابل 17 هدفًا للزمالك، ما يعكس التأثير الكبير للعناصر الأجنبية في لقاءات القمة.

ويُعد أشرف بن شرقي أخر لاعب أجنبي سجل للأهلي في شباك الزمالك، بينما كان محمود بنتايج أخر من سجل للزمالك في مرمى الأهلي.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، وهو ما يمنح مواجهة الليلة طابعًا ثأريًا للفريق الأبيض الساعي للرد.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة على المستويين الفني والبدني، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

ترشيحاتنا

الخميرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخميرة بانتظام؟

طاجن الكوارع بالحمص

لغدا يوم الجمعة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

دينا الشربيني

مبلغ خرافي باليورو.. فستان دينا الشربيني القصير يتصدر التريند

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد