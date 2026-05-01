الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمم المتحدة: أزمة إيران تعطل وصول المساعدات إلى اللاجئين

هاجر رزق

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الجمعة، إن تكلفة إرسال بعض المساعدات إلى السودان، الذي يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، ارتفعت إلى ‌أكثر من المثلين بسبب حرب إيران، إذ أدى تعطل حركة الشحن البحري إلى ارتفاع التكاليف وتأخير وصول المساعدات.


 وذكرت المفوضية أن تفاقم حالة انعدام الأمن على مستوى طرق الشحن الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، فضلا عن الازدحام في الموانئ وارتفاع أسعار الوقود وارتفاع علاوات التأمين، كلها عوامل أعاقت إيصال المساعدات لا سيما في أفريقيا.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا وولف للصحفيين في جنيف إنه بدلا من السفن التي كانت ⁠تحمل المساعدات وتمر سابقا من دبي عبر مضيق هرمز، يتم استخدام سفن قادمة من أوروبا وتسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح مما يضيف ما يصل إلى 25 يوما إلى مدة الوصول.

وقالت: "يتلقى الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة المساعدات في وقت متأخر عن الوقت المطلوب".

وأضافت وولف أن تكاليف نقل شحنات مواد الإغاثة من دبي إلى السودان وإلى تشاد المجاورة زادت إلى أكثر من المثلين، إذ ارتفعت من 927 ألف دولار إلى 1.87 مليون دولار.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السودان المساعدات حرب إيران الشحن البحري مضيق هرمز الموانئ

تونس.. مصرع رضيع وإصابة 50 شحصا في انقلاب حافلة قادمة من الجزائر

