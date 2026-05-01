أخبار العالم

تهدئة نووية مؤقتة.. واشنطن تطلب وقف نقل اليورانيوم المخصب خلال المفاوضات مع طهران

أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف نقل أي يورانيوم مخصب خلال فترة المفاوضات الجارية بين الطرفين، في خطوة تعكس مسعى واشنطن لاحتواء التصعيد النووي وبناء حد أدنى من الثقة تمهيدًا لأي اتفاق محتمل.


وحسب المصدر، فإن هذا الطلب يأتي ضمن مجموعة إجراءات تعتبرها الإدارة الأمريكية ضرورية لمنع تفاقم الأنشطة النووية الإيرانية أثناء سير المحادثات، خاصة في ظل المخاوف الغربية من ارتفاع مستويات التخصيب وتوسّع نطاقها. ويُنظر إلى وقف نقل المواد المخصبة كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من قدرة طهران على تعزيز مخزونها أو نقله إلى مواقع غير خاضعة للرقابة الكاملة.

وتسعى واشنطن، وفقًا للتقرير، إلى تثبيت ما يشبه “التهدئة النووية المؤقتة”، بحيث تلتزم إيران بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية مقابل استمرار المسار الدبلوماسي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني حول هذا الطلب، إلا أن طهران كانت قد أكدت مرارًا في مواقف سابقة أن أنشطتها النووية تتم في إطار سلمي، وأنها لن تتخلى عن حقوقها في التخصيب، مع استعدادها للانخراط في مفاوضات تضمن رفع العقوبات المفروضة عليها.

يأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإحياء المسار التفاوضي بين الطرفين، وسط تباينات مستمرة بشأن شروط العودة إلى الالتزامات النووية، وآليات التحقق، ومستقبل العقوبات الاقتصادية.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

ترشيحاتنا

توجيهات بالترويج السياحي والتجاري للمول لزيادة معدلات الإقبال

محافظ بورسعيد يتفقد مول الفرما ويوجه بسرعة تشغيله بكامل طاقته

توجيهات بزراعة نباتات البونسيانا وتعزيز المسطحات الخضراء

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال زراعة المسطح الأخضر بشارع صلاح سالم بحي الشرق

تطوير الكورنيش على أعلى مستوى لتعزيز المظهر الحضاري والسياحي وتكثيف الجهود استعدادٱ لموسم الصيف

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة الاستغلال الأمثل للأرض الواقعة بين الكورنيش والشاطئ

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

