تهدئة نووية مؤقتة.. واشنطن تطلب وقف نقل اليورانيوم المخصب خلال المفاوضات مع طهران

أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف نقل أي يورانيوم مخصب خلال فترة المفاوضات الجارية بين الطرفين، في خطوة تعكس مسعى واشنطن لاحتواء التصعيد النووي وبناء حد أدنى من الثقة تمهيدًا لأي اتفاق محتمل.



وحسب المصدر، فإن هذا الطلب يأتي ضمن مجموعة إجراءات تعتبرها الإدارة الأمريكية ضرورية لمنع تفاقم الأنشطة النووية الإيرانية أثناء سير المحادثات، خاصة في ظل المخاوف الغربية من ارتفاع مستويات التخصيب وتوسّع نطاقها. ويُنظر إلى وقف نقل المواد المخصبة كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من قدرة طهران على تعزيز مخزونها أو نقله إلى مواقع غير خاضعة للرقابة الكاملة.

وتسعى واشنطن، وفقًا للتقرير، إلى تثبيت ما يشبه “التهدئة النووية المؤقتة”، بحيث تلتزم إيران بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية مقابل استمرار المسار الدبلوماسي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني حول هذا الطلب، إلا أن طهران كانت قد أكدت مرارًا في مواقف سابقة أن أنشطتها النووية تتم في إطار سلمي، وأنها لن تتخلى عن حقوقها في التخصيب، مع استعدادها للانخراط في مفاوضات تضمن رفع العقوبات المفروضة عليها.

يأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإحياء المسار التفاوضي بين الطرفين، وسط تباينات مستمرة بشأن شروط العودة إلى الالتزامات النووية، وآليات التحقق، ومستقبل العقوبات الاقتصادية.