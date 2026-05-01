الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

“المواصفات والجودة” تُؤهل كوادر سلامة الغذاء بتدريب معملي متقدم في الإسكندرية لتعزيز التنافسية والصادرات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

نظم المعهد القومي للجودة التابع لـ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان “تقنيات فحص الأغذية والاختبارات المعملية” بفرع الهيئة في الإسكندرية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (معهد الإنتاجية والجودة)، وبالتعاون مع نقابة الزراعيين، حيث استهدف البرنامج تدريب الدفعة الخامسة من دبلومة سلامة الغذاء.
 

وتضمن البرنامج تدريباً عملياً مكثفاً داخل معامل كيمياء الأغذية، واختبارات المياه، ومعامل الميكروبيولوجي، إلى جانب تدريب تطبيقي على أساسيات التحليل وطرق الاختبارات المعملية والتعامل مع أحدث الأجهزة المتطورة مثل FT-NIR وجهاز Kjeldahl، فضلاً عن التدريب المتقدم على جهاز PCR، بما يعكس الإمكانات الفنية والمعملية المتقدمة لفرع باب 14، باعتباره أحد أهم الأذرع الفنية للهيئة في مجالات الفحص والاختبار.
كما شمل البرنامج تعريف المتدربين بأنشطة الهيئة ودورها في دعم منظومة الجودة وسلامة الغذاء، إلى جانب نقل الخبرات التطبيقية للكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن سلامة الغذاء تمثل أحد المحاور الرئيسية لحماية صحة المواطن وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهيئة تمثل نقلاً مباشراً للخبرات العملية من داخل المعامل المعتمدة إلى التطبيق الميداني.
 

وأضاف صوفي أن الهيئة تعمل على إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية جودة وسلامة المنتجات، وفق أحدث الممارسات الدولية، مؤكداً استمرار جهود تطوير منظومة التدريب والتوسع في الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

الكوادر البشرية المواصفات والجودة هئية المواصفات

