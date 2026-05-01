اقتصاد

بنمو 10%.. 480 مليون دولار صادرات الكيماويات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال 2025

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم
ولاء عبد الكريم

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يرتب حاليًا لتنظيم بعثة تجارية مصرية إلى فرنسا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي أسفر عنها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والفرنسية، والتي عكست اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
 

وأوضح أن التحركات تأتي في توقيت مهم، في ظل القدرات التنافسية العالية لقطاع الصناعات الكيماوية المصري، مؤكدًا أن السوق الفرنسي يمثل أحد الأسواق الأوروبية الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة لنمو الصادرات المصرية، خاصة مع قدرة المنتجات المصرية على الالتزام بالمعايير الأوروبية، بما يعزز النفاذ وزيادة الحصة السوقية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن نتائج المنتدى تمثل نقطة انطلاق مهمة للبناء عليها من خلال البعثات التجارية وتعميق التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الفرنسي، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن تقديره لدور السفارة المصرية في فرنسا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيدًا بجهود السفير طارق دحروج في إنجاح فعاليات المنتدى، وتوفير منصة فعالة لفتح آفاق جديدة للتعاون.

كما توجه بالشكر إلى مكتب التمثيل التجاري في باريس، برئاسة الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، على جهوده في دعم مجتمع الأعمال المصري وتعزيز التواصل مع الجانب الفرنسي، بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات وتذليل التحديات أمام المصدرين.
 

من جانبه، أشار محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى فرنسا بلغت نحو 480 مليون دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، موضحًا أن الأسمدة والمبيدات تصدرت القائمة بقيمة 203 ملايين دولار، تلتها الكيماويات العضوية بـ49 مليون دولار، ثم البتروكيماويات واللدائن بقيمة 42 مليون دولار لكل منهما، والكيماويات غير العضوية بنحو 29 مليون دولار، إلى جانب صادرات أخرى تشمل الزجاج والدهانات والمطاط ومنتجات كيماوية متنوعة.

وأكد التزام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بمواصلة دعم المصدرين المصريين، والعمل على فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يعزز مكانة مصر كشريك تجاري موثوق في الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية وعلى رأسها السوق الفرنسي.

