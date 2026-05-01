هواتف محمولة وتحويلات.. القبض على شقيقتين نصبا على مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شقيقتان "لهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال شراء أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة" المعروضه للبيع عبر رسائل التواصل الإجتماعى بموجب إشعارات تحويل مبالغ مالية مزوره منسوبه للعديد من البنوك وعقب ذلك يقومان بالإستيلاء على تلك الأجهزة وبيعها لآخرين "حسنى النية" .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد وبحوزتهما (4 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية – جهاز حاسب آلى "لاب توب" تبين إحتوائه على إشعارات تحويل مصطنعة منسوبة للعديد من البنوك ، برامج فوتوشوب) .. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.. وإرتكابهما (5) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





