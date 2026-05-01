قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأزهر: إتقان العمل عبادة وثمرة إيمان.. والنية الصادقة مفتاح التوفيق والتميز

أكد الدكتور أحمد المشد، الواعظ بـمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإسلام يرسخ مفهوم إتقان العمل باعتباره قيمة دينية وسلوكية أساسية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالإيمان، مشددًا على أن العمل المتقن ليس خيارًا إضافيًا، بل هو عبادة وسلوك حضاري يعكس وعي الإنسان ومسؤوليته.

وأوضح المشد، خلال حديثه بمناسبة عيد العمال في برنامج صباح الخير يا مصر، أن القرآن الكريم والسنة النبوية يؤكدان على ضرورة الإحسان في العمل، مستشهدًا بقوله تعالى: “صنع الله الذي أتقن كل شيء”، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”، لافتًا إلى أن هذا التوجيه النبوي يضع معيارًا واضحًا لجودة الأداء في كل مجالات الحياة.

وشدد على أن إتقان العمل يعني أداءه بأفضل صورة ممكنة، وليس مجرد إنجازه بشكل شكلي، موضحًا أن غياب الإتقان يعكس خللًا في الرقابة الداخلية للإنسان وضعفًا في استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الرقابة الإيمانية والضمير الحي يمثلان أساس الالتزام المهني، مستشهدًا بمواقف من السيرة النبوية توضح كيف كان الصحابة يراعون الله في أدق التفاصيل، حتى في المعاملات اليومية البسيطة.

وحذر المشد من ثقافة “العمل على قدر المقابل المادي”، مؤكدًا أن قبول الإنسان بالعمل يجعله أمانة يجب أداؤها بإتقان بغض النظر عن حجم الأجر، لأن الجودة ليست مرتبطة بالقيمة المادية بل بالمسؤولية الأخلاقية والدينية.

وأشار إلى أن النية الصادقة تلعب دورًا محوريًا في قبول العمل ورفع قيمته، موضحًا أن من ينوي الإتقان ويبذل جهده يُثاب حتى لو لم يصل إلى الكمال، لأن النية الصادقة تدفع الإنسان إلى التطوير المستمر واكتساب المهارات.

واختتم المشد تصريحاته بالتأكيد على أن الإسلام يربط بين الإيمان والعمل والإتقان في منظومة واحدة، وأن بناء الحضارات لا يتحقق إلا من خلال عمل متقن ونية صادقة وإحساس دائم بمراقبة الله سبحانه وتعالى.

الأزهر العمل عيد العمال الفتوي إتقان العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

