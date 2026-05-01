برلمانية: العمال هم العمود الفقري لمسيرة البناء والتنمية في مصر

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال عكست تقدير الدولة العميق لدور العمال في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن حديثه حمل رسائل واضحة حول أهمية العمل والإنتاج باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت حارص في تصريحات لها اليوم: أن إشادة الرئيس بجهود العمال تؤكد أن الدولة تضعهم في قلب أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن العمال المصريين كانوا ولا يزالون نموذجًا في الصمود والعطاء، وساهموا بشكل مباشر في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.

وأكدت حارص أن كلمة الرئيس تضمنت رؤية مستقبلية واضحة تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العمالة، وتوفير بيئة عمل لائقة، بما يعزز من قدرات الدولة الإنتاجية ويضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما شددت على أن دعم العمال هو دعم لمستقبل مصر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكاتف بين جميع فئات المجتمع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .