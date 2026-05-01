بعد تحذيرات الرئيس السيسي .. الزيادة السكانية قضية بناء إنسان وتنمية مستدامة وليست أرقام مواليد ووفيات

لم يعد ملف الزيادة السكانية في مصر مجرد بندٍ اجتماعي أو صحي، بل تحول إلى قضية أمن تنموي شامل، بعدما كرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التحذير من أن النمو السكاني غير المنضبط، يلتهم عوائد التنمية ويضغط على الخدمات والموارد وفرص العمل، في وقتٍ تكشف فيه أحدث البيانات الرسمية عن تراجع ملحوظ في أعداد المواليد ومعدل النمو، لكن مع استمرار بؤر الضغط السكاني، خاصة في محافظات الصعيد وريف الجيزة، بما يفرض على الدولة مواصلة المواجهة بخطابٍ متكامل يجمع بين الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والوعي الديني والثقافي.

الرئيس السيسي وتحذير مبكر: تحدٍّ يماثل الإرهاب

في واحدة من أبرز الرسائل الرئاسية المباشرة، قال الرئيس السيسي خلال جلسة "رؤية مصر 2030"، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا أمام الدولة "يماثل خطر الإرهاب"، مؤكداً أن الحد من النمو السكاني سينعكس إيجابًا على مختلف المجالات، وأن المواجهة لا يمكن أن تكون حكومية فقط، بل تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين معًا، على أساس من الوعي والمسؤولية الأسرية.

وفي الطرح الأحدث للدولة، عاد الرئيس السيسي ليؤكد أن التعامل مع التحديات، ومنها الملف السكاني، يتم عبر "حلول متوازنة ومتكاملة ومتداخلة"، وأن بناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري، هو المدخل الحقيقي لأي تنمية مستدامة، وهو ما ظهر بوضوح في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية؛ حيث ربطت الدولة بين ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، وجودة التعليم والصحة وسوق العمل.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .. أحدث المؤشرات الرسمية

وتكشف أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجهين متوازيين للمشهد السكاني في مصر؛ أولهما إيجابي يتمثل في استمرار تراجع أعداد المواليد، وثانيهما تحذيري يرتبط ببقاء الضغط العددي مرتفعًا.

ووفقًا لبيان الجهاز المنشور في 31 ديسمبر 2025، بلغ عدد المواليد خلال عام 2024 نحو 1.968 مليون مولود، مع توقع ألا يزيد إجمالي الولادات الجديدة في 2025 على 1.940 مليون مولود، بما يعني بقاء عدد المواليد دون حاجز المليوني طفل للعام الثاني على التوالي، بالتزامن مع تراجع معدل النمو السكاني إلى 1.2% في 2025، مقابل 1.3% في 2024.

كما أوضح الجهاز أن الزيادة الطبيعية تتركز بصورة لافتة في ريف الجيزة ومحافظات الصعيد، التي استحوذت وحدها على 655 ألف نسمة من الزيادة السكانية خلال 2025، بما يمثل 49.4% من إجمالي النمو، فيما تصدرت المنيا الزيادة الطبيعية بنحو 115 ألف نسمة، تلتها الجيزة ثم سوهاج.

وفي مؤشر آخر على تباطؤ الزيادة، سبق أن أعلن الجهاز وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة في 16 أغسطس 2025، قبل أن تشير بياناته الأولية اللاحقة إلى بلوغ عدد السكان بالداخل 108.6 مليون نسمة في 1 يناير 2026، بينما تُظهر الساعة السكانية الرسمية حتى الآن أن عدد سكان مصر بالداخل يدور عند 108,870,572 نسمة، بما يعكس استمرار الزيادة العددية وإن بوتيرة أبطأ نسبيًا من السابق.

مصر والمقارنة باقتصادات صاعدة كبرى

ورغم هذا التحسن النسبي، فإن المقارنة الدولية لا تزال تشير إلى أن معدل الخصوبة في مصر أعلى من كثير من الاقتصادات الصاعدة ذات الوزن السكاني والاقتصادي؛ حيث تُظهر أحدث قراءة دولية منشورة لعام 2024، أن الخصوبة الكلية في مصر تدور حول 2.735 طفل لكل سيدة، بينما تسجل البرازيل 1.6 طفل، والهند 2.0 طفل، وإندونيسيا 2.1 طفل لكل سيدة.

ومن خلال تلك النسب، تظل مصر أعلى من عدد من الاقتصادات الصاعدة التي استطاعت الاقتراب من مستوى الإحلال أو النزول دونه، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية المصرية الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة.

الزيادة السكانية وخطرها على الإنتاج والتنمية

وتكمن المعادلة التي تطرحها الدولة بوضوح، في أن المشكلة ليست في العدد وحده، بل في الفجوة بين سرعة الزيادة السكانية، وقدرة الاقتصاد والخدمات على الاستيعاب، ففي فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قيل إن مصر تحتاج إلى 40 ألف فصل جديد كل عام فقط لاستيعاب الزيادة السكانية، بما يعادل 20 مليار جنيه،

كما أشار وزير الصحة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على جودة الخدمة الصحية، مع إتاحة 1.4 سرير فقط لكل 1000 مواطن في المستشفيات، بينما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى تراجع نصيب الفرد من المياه ودخول مصر مرحلة الفقر المائي.

ويربط البنك الدولي بين تراجع الخصوبة وإمكانية تحقيق "العائد الديموغرافي"، موضحًا أن انخفاض عدد الأطفال لكل أسرة يرفع نسبة السكان في سن العمل، ويعزز الإنتاجية ومتوسط دخل الفرد والادخار والاستثمار، وهو ما يعني أن ضبط النمو السكاني ليس فقط سياسة اجتماعية، بل شرط اقتصادي لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستفادة من ثمار التنمية بدلًا من استهلاكها في ملاحقة الطلب المتزايد على الأساسيات.

دار الإفتاء المصرية: تنظيم الأسرة جائز شرعًا

وعلى المستوى الديني، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل مرارًا، بالتأكيد على أن تنظيم النسل جائز شرعًا ولا حرج فيه، بشرط موافقة الزوجين، قياسًا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع التمييز الواضح بين "تنظيم النسل" المؤقت لمصلحة الأسرة وصحة الأم والطفل، و"تحديد النسل" بمعنى المنع النهائي للإنجاب، وهو ما لا تجيزه الشريعة الاسلامية على إطلاقه.

كما أكد مفتي الجمهورية، خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أن السياسات التكاملية والعمل الجماعي هما أساس النجاح، وأن الاستثمار في الإنسان يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل والمال والنسل، بما يدعم خطابًا دينيًا متوازنًا يساند جهود الدولة في تنظيم الأسرة دون صدام مع الثوابت الشرعية.

الآثار السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع

وعلى مستوى الفرد، تعني الزيادة السكانية غير المنضبطة تراجع نصيب المواطن من الخدمات الأساسية، وطول فترات الانتظار، واشتداد المنافسة على التعليم الجيد والعلاج والعمل والسكن.

أما على مستوى الأسرة، فتتحول كثرة الإنجاب، خصوصًا مع ضعف الدخل أو محدودية الوعي، إلى ضغط مباشر على جودة التغذية والتعليم والرعاية الصحية والقدرة على الادخار، وهو ما عبّر عنه مواطنون في الفيلم المعروض خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة، حين قالوا إنهم كانوا سيفضلون طفلين فقط لو عادت بهم السنوات، لضمان فرص أفضل لأبنائهم.

أما على مستوى المجتمع، فتتشابك الآثار مع الأمية والبطالة وعمالة الأطفال والزواج المبكر وضعف مشاركة المرأة اقتصاديًا، وهي كلها ملفات ذكرت وزارة التنمية المحلية أنها تستهدفها في أنشطتها السكانية، فيما يربط المجلس القومي للطفولة والأمومة بين زواج الأطفال والانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات، وبين تدهور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية على حد سواء.

وزارة الصحة والقومي للسكان .. قيادة المواجهة

وتتحرك وزارة الصحة والسكان في هذا الملف عبر الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مع التركيز ليس فقط على خفض العدد، بل على تحسين الخصائص السكانية من خلال الطفولة المبكرة، ومحو الأمية، وخفض البطالة، ومعالجة الزواج المبكر، والقضاء على الاحتياجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وهيكلة المجلس القومي للسكان، وتطبيق اللامركزية في المحافظات.

كما أعلنت الوزارة نجاح الجهود الوطنية في تحقيق أقل معدل إنجاب خلال 17 عامًا، فيما أظهر المجلس القومي للسكان، عبر موقعه الرسمي، أن عام 2024 سجل أدنى معدل إنجاب منذ 2007، وهو ما يعكس أن الدولة بدأت تحصد أثر التوعية وتحسين الخدمات الصحية والتنظيمية، لكن مع الحاجة إلى تثبيت هذا الاتجاه وتحويله إلى سلوك مستدام.

وتبرز أيضًا مبادرة الألف يوم الذهبية، بوصفها أداة نوعية لتحسين صحة الأم والطفل منذ الحمل وحتى عمر عامين، وهي مبادرة تعلن وزارة الصحة أنها تستهدف بناء أسرة أكثر وعيًا وصحة، كما تظهر أنشطة مرتبطة بتدريب الأئمة والواعظات ومقدمي المشورة الأسرية، بما يعكس توسع الدولة في توظيف الخطاب الديني والمجتمعي داخل المعركة السكانية.

التنمية المحلية: المعالجة من قلب المحافظات

وتقدم وزارة التنمية المحلية نموذجًا ميدانيًا مباشرًا في المواجهة؛ فقد أعلنت الوزيرة منال عوض أن وحدات السكان في المحافظات نفذت خلال مايو 2025 نحو 1313 نشاطًا في 24 محافظة، استفاد منها قرابة 209 آلاف مواطن، واستهدفت خفض زواج القاصرات، وعمالة الأطفال، والبطالة والأمية، وتحسين التعليم، وتمكين المرأة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة.

واللافت في هذا المسار، أن الوزارة لا تكتفي بالتوعية، بل تربط الملف السكاني بالتشغيل والتمكين الاقتصادي؛ إذ أوضح التقرير نفسه تدريب 33.9 ألف شاب وشابة على ريادة الأعمال والشمول المالي في 8 محافظات، إلى جانب تدريب 2000 شاب في الأقصر داخل مراكز "حياة كريمة"، وهو ما يعكس تحول المعالجة من خطاب "خفض الإنجاب" فقط إلى خطاب "تحسين جودة الحياة والفرص".

قومي المرأة: التمكين الاقتصادي والتوعية الأسرية

ويتعامل المجلس القومي للمرأة مع القضية السكانية من زاوية تمكين النساء والفتيات، وهي زاوية تعتبرها الدولة حاسمة؛ حيث أكد أن تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات، هما أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشدداً على أن تعليم الفتيات وتنمية مهاراتهن وإبقائهن في سوق العمل، هو الطريق الأهم لتغيير السلوك الإنجابي على المدى الطويل.

وعلى المستوى التنفيذي، يعرض الموقع الرسمي للمجلس مبادرة "تنمية الأسرة" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما يشير إلى أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن، فضلًا عن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وحملات توعية مثل "2 كفاية" لمواجهة المفاهيم الثقافية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

القومي للطفولة والأمومة: حماية الطفولة وتحسين الخصائص السكانية

وفي المقابل، يركز المجلس القومي للطفولة والأمومة على حماية الطفل والفتاة، بوصف ذلك جزءًا من تحسين الخصائص السكانية. ويؤكد موقعه الرسمي أن خط نجدة الطفل 16000، يمثل آلية مجانية ومستدامة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الأطفال، كما يعرض خدمات قانونية ودعمًا للحالات الطارئة، وهو مسار يكتسب أهمية خاصة، لأن الزواج المبكر وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، يرتبط مباشرة بتفاقم المشكلة السكانية في المناطق الأكثر هشاشة.

كما تُظهر نتائج البحث في مواد المجلس، أنه ينفذ برامج ومبادرات لمناهضة زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين الفتيات، من بينها المبادرة الوطنية "دوّي"، إلى جانب شراكات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فيما كشف تقرير "حصاد 2025" عن افتتاح فروع جديدة وإطلاق مبادرات توعوية لحماية الأطفال من العنف وتعزيز حقوق الفتيات.

وتتجه التوصيات المطروحة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر إلى مقاربة شاملة لا تكتفي بخفض أعداد المواليد، وإنما تربط بين تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في البشر.

وفي هذا السياق، تبدو الأولوية الأولى هي تكثيف خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في المحافظات الأعلى مساهمة في الزيادة الطبيعية، خاصة ريف الجيزة ومحافظات الصعيد، التي استحوذت على نحو 49.4% من إجمالي النمو السكاني في 2025، بما يستدعي توجيهًا أكثر دقة للخدمات والقوافل السكانية وحملات التوعية والمتابعة المحلية وفق خرائط الاحتياج الفعلية.

وتتمثل التوصية الثانية في الانتقال من معالجة القضية باعتبارها ملفًا صحيًا فقط إلى اعتبارها ملفًا تنمويًا متكاملًا، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تربط بين خفض معدلات الإنجاب وتحسين خصائص السكان، من خلال رفع مستويات التعليم، وخفض التسرب، والتوسع في الرعاية الصحية الأولية، وتأخير الزواج المبكر، وتحسين فرص العمل، باعتبار أن الأسرة الأكثر أمنًا اقتصاديًا وتعليميًا تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرار إنجابي رشيد.

كما يظل تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا أحد أهم مفاتيح الحل، نظراً لأهمية الجمع بين التوعية والتمكين الاقتصادي والتدريب على ريادة الأعمال والإرشاد الأسري، بما يعزز قدرة المرأة على المشاركة في القرار داخل الأسرة، ويقلل من الضغوط الثقافية المرتبطة بارتفاع الإنجاب.

ومن بين التوصيات الجوهرية كذلك التشدد في مواجهة زواج الأطفال والزواج المبكر، لأنهما من العوامل المباشرة في إطالة العمر الإنجابي ورفع معدلات الخصوبة، فضلًا عن آثارهما السلبية على تعليم الفتيات وصحتهن وفرصهن الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية ما يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من تدخلات ميدانية وخطوط نجدة وتحالفات توعوية ومبادرات لحماية الفتيات، إلى جانب التعاون مع الجهات الدولية والوطنية لمناهضة هذه الظاهرة، بما يجعل حماية الطفلة جزءًا أصيلًا من سياسة ضبط النمو السكاني.

وتبرز أيضًا ضرورة بناء خطاب ديني وإعلامي داعم لتنظيم الأسرة، يقوم على التوضيح لا التخويف، وعلى الإقناع لا الوصم، وهو ما يفتح المجال أمام دور أكبر للمؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تخلط بين تنظيم الأسرة ورفض الإنجاب، وتقديم خطاب يربط بين حسن الرعاية وجودة التنشئة ومقاصد الشريعة في حفظ الإنسان.

وعلى المستوى التنفيذي، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات والمجالس القومية، بحيث تتحول القضية السكانية إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس على مستوى كل محافظة ومركز وقرية، مع استمرار المتابعة الميدانية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، والتوسع في الأنشطة المجتمعية التي تستهدف الشباب والنساء والقيادات الطبيعية والدينية، لأن التجربة أثبتت أن التدخل المحلي المباشر أكثر فاعلية في تغيير السلوك الإنجابي من الرسائل العامة وحدها.







