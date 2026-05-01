قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مع فريق الزمالك في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة البطولة في بطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة.



لعب الأهلي مع الزمالك 131 مباراة في تاريخ البطولة، فاز الأهلي في إحدى وخمسين مباراة وفاز الزمالك في تسع وعشرين مباراة وتعادل الفريقان في إحدى وخمسين مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 172 هدفاً وسكن شباكه 118 هدفاً.



جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 243 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 107 مباريات وفاز الزمالك في 56 مباراة وتعادل الفريقان في 80 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 366 هدفاً، وسكنت شباكه 254 هدفاً



وكان أكبر فوز في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز لصالح الأهلي بنتيجة 6-1 موسم 2001-2002، ثم 5-3 موسم 2021-2022، ثم 4-1 موسمي 1960-1961، 2022-2023، و4-2 موسمي 1953-1954، 2004-2005، كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3- صفر سبع مرات، و3-1 مرتين، أما أكبر فوز للزمالك، فكان بنتيجة 3-1 وحققه أربع مرات.