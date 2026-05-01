هداف الدوري المغربي مرشح للانتقال للأهلي.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي استفسر عن سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي وهداف الدوري المغربي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم، مشيرًا إلى أنه ضمن 3 أسماء حاليًا مرشحين وبقوة للانتقال للفريق الأحمر.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: بنجديدة قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، وانضم للمغرب الفاسي الصيف الماضي، وتم تمديد عقده حتى 2030.

وأضاف: سفيان بنجديدة لعب 15 مباراة سجل 13 هدف وصنع هدف واحد، واللاعب حاليًا يعيش في أفضل مستوياته حاليًا مع المغرب الفاسي.

وأوضح: المغرب الفاسي قام بتمديد عقد بنجديدة من أجل تحقيق مكسب مالي كبير جراء بيعه مستقبلًا. وسبق واحترف في بلجيكا.

وواصل: بنجديدة قدم مستوى مميز خلال الموسم الحالي، وهو لاعب مميز للغاية وحال انتقاله للأهلي سيكون مكسب كبير، وهناك شرط جزائي في عقده يصل لـ4 مليون دولار.

وأشار إلى أن الأهلي بالطبع لو استقر على ضمه سيدخل في مفاوضات لضمه من ناديه، برقم قد يصل لمليوني دولار، وسفيان بنجديدة ضمن القائمة المختصرة للانتقال للأهلي والتي تضم 3 أسماء حاليًا تم الاستقرار على التعاقد مع أحدهما خلال الصيف القادم.