وزير الخارجية الباكستاني: الاتفاق بين أمريكا وإيران يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الباكستاني، قال إن الاتفاق بين أمريكا وإيران يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي.

وأضاف أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يضفي الثقة والاستقرار للأسواق العالمية، وممتنون لدعم الدول الشقيقة بما في ذلك مصر والسعودية وقطر وتركيا للوصول إلى الاتفاق بين أمريكا وإيران.



كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات بالتحضير لرفع الحصار البحري المفروض في مضيق هرمز اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع الترتيبات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب مع إيران.

وأوضح المسؤول أن هذه التوجيهات تعكس الموقف الحالي للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والميدانية قد تفرض تغييرات على هذه الخطط قبل حلول موعد التنفيذ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد، عزمه إصدار قرار بـ"الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" المفروض على الموانئ الإيرانية عقب التوصل إلى تفاهم مع طهران. وعاد لاحقاً ليؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة ستسمح ببدء عمليات إزالة الألغام، بما يضمن استئناف تدفق النفط عبر الممر الحيوي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فجر الاثنين، التوصل رسمياً إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.