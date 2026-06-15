دبلوماسي أوكراني سابق: إجبار موسكو على السلام ضرورة حتمية لكييف

قال الدكتور فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إنه من المهم اليوم هو إجبار روسيا على السلام، لكن ما زالت لدى روسيا إمكانيات اقتصادية تسمح باستمرار هذه الحرب الدموية، لافتا إلى أنه لن تنتهي هذه الحرب من جانب روسيا إلا عندما تفقد إمكانياتها الاقتصادية والمالية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال: "نشاهد توحّد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حول دعم أوكرانيا، وكذلك حول استهداف البنية التحتية النفطية الروسية، فروسيا لا تزال تحقق عائدات كبيرة من صادرات النفط، ولذلك من المهم بالنسبة لأوكرانيا إضعاف ما يُعرف بـ "الأسطول الرمادي"، وكذلك استهداف الموانئ الروسية المرتبطة بتصدير النفط".

وتابع: "لدى أوكرانيا مبررًا معنويًا لاستهداف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط في روسيا، لأن روسيا دمّرت في بداية الحرب معظم منشآت تكرير النفط في أوكرانيا".

تقنيات الذكاء الاصطناعي

واستكمل: "نشهد بالفعل تصاعدًا في حدة الصراع، لكن ذلك يأتي أيضًا نتيجة اعتماد أوكرانيا على الطائرات المسيّرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واليوم أصبحت لدى أوكرانيا القدرة على الرد على روسيا، بينما قبل أربع سنوات لم تكن تملك هذه القدرة؛ إذ كانت روسيا تقصف أوكرانيا وتدمّر منشآتها دون أن تتمكن أوكرانيا من الرد بالمثل".

