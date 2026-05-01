كامل الباشا: اتقنت اللغة العبرية القديمة من أجل الحاخام الأخيرl خاص

كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا عن تفاصيل دوره ضمن أحداث الفيلم القصير الحاخام الأخير، والمشارك ضمن مسابقة خيري بشارة للأفلام المصرية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته ال 12.

وقال كامل الباشا لـ صدى البلد: أجسد ضمن أحداث الفيلم لأول مرة دور شخص يهودي، وهو خاخام، والذي جذبني للفكرة انه يتحدث عن يهود مصر، وتمسكهم بوطنهم كمصريين، وليس كيهود او صهاينة، والصعوبة في الفيلم انه كان يتطلب اتقاني للغة العربية القديمة، هو عمل غريب ومختلف واتمنى ان يحصل على التقدير الذي يستحقه.

وكان آخر أعمال الفنان كامل الباشا هو مسلسل صحاب الأرض، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.