الفيلم المستقل وآليات الصناعة الجديدة.. ندوة في جزويت القاهرة 5 مايو

تنظم مجلة الفيلم بجزويت القاهرة لقاءً مفتوحًا بعنوان "الفيلم المستقل.. مساحات الإبداع الديمقراطي وآليات الصناعة الجديدة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر مسرح ستوديو ناصبيان بجزويت القاهرة.



يأتي هذا اللقاء في إطار سعي المجلة لفتح مساحات للنقاش حول واقع صناعة الفيلم المستقل، وإعادة طرح التساؤلات المرتبطة بمفهومه في ظل التحولات التي شهدتها صناعة السينما خلال العقود الأخيرة.



مع تطور تقنيات التصوير الرقمية، باتت الفرصة متاحة أمام صُنّاع الأفلام للعمل خارج قيود الإنتاج التقليدي، إلا أن تغير آليات الصناعة وحجم الميزانيات يطرح تساؤلات جديدة حول مدى استمرار دلالة مصطلح "الفيلم المستقل" في الوقت الراهن.



كما يناقش اللقاء التحديات التي تواجه صُنّاع الأفلام، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المنح الإنتاجية ومعامل التطوير، وما يتطلبه ذلك من مهارات تسويقية وتفاوضية قد لا تكون متاحة بالقدر الكافي لدى المبدعين.



ويستضيف اللقاء عدد من المتخصصين في المجال السينمائي، وهم:

الناقد السينمائي أحمد شوقي، رئيس "سيني جونة" لدعم إنتاج الأفلام

المخرج وكاتب السيناريو ومطور النصوص أيمن الأمير

المنتجة السينمائية سوسن يوسف

عبد الرحمن أمين، مدير مبيعات وحقوق شراء الأفلام