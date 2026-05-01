محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل التوك توك من أجل تقنين الأوضاع

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مد مهلة تسجيل مركبات التوك توك للمرة الثالثة ولمدة شهر إضافي، في ضوء الإقبال المتزايد على التسجيل خلال الفترات الماضية، بما يعكس حرص أصحاب المركبات على العمل وفق القانون والنظام.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن قرار مد المهلة يأتي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من أصحاب المركبات لاستكمال إجراءات التسجيل، في إطار حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط المنظمة وتنظيم حركة المركبات، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار محافظ الغربية إلى أن المهلة الثالثة تمثل فرصة إضافية ينبغي استثمارها، داعيًا جميع مالكي مركبات التوك توك إلى سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التمديد، بما يضمن عملهم في إطار القواعد المنظمة، ويسهم في تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.