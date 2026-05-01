الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدواجن آمنة.. المتخصصون يردون على شائعة استخدام هرمونات للفراخ

البهى عمرو

انتشرت مؤخرًا شائعات حول الدواجن المتداولة في الأسواق، تزعم استخدام هرمونات لتكبير حجمها بشكل غير طبيعي، وقد أثارت هذه الادعاءات حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع ارتباطها بصحة الإنسان وسلامة الغذاء. 

ومن هنا تبرز أهمية توضيح الحقيقة للمواطنين استنادًا إلى الأسس العلمية في علم التغذية، وبالرجوع إلى الجهات الموثوقة المسؤولة عن الدواجن، وايضًا الجانب الطبي.

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدواجن آمنة، والبيض آمن، واللبن سليم، وأن الإسلام لم يحرم البيض ولا الدواجن، وأن كل ما يخص الأكل والشرب موجود في القرآن الكريم ولا يحتاج إلى مجادلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه ينصح بشراء الفرخة صغيرة الحجم بدلًا من شراء الفرخة التي يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات.

الهرمونات أغلى من ثمن الفرخة

 

ولفت إلى أن الدولة تقوم بإجراء فحوصات على الأغذية التي تُقدَّم للمواطنين، وأنها لن تسمح بوجود دواجن غير صالحة أو مُعالَجة بهرمونات، معلقًا: "الهرمونات أغلى من ثمن الفرخة.. لو حاول أحد شراء حقنة هرمونات سيجد أن سعرها مرتفع ويتجاوز سعر الفرخة".

وأشار إلى أن "من غير المنطقي أن يشتري أحد هرمونات لتكبير حجم الفرخة، وفي النهاية لن يحقق مكاسب مادية، مؤكدًا أنه لا توجد دواجن مُعالَجة بالهرمونات".

كما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ما يتردد بشأن حقن الدواجن بالهرمونات أو أي مواد لزيادة الوزن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن صناعة الدواجن في مصر تخضع لمواصفات ومعايير عالمية صارمة.

وأوضح “السيد” خلال مداخلة له في برنامج “يحدث في مصر”، أن دورة تربية الدواجن الطبيعية تتراوح بين 38 إلى 45 يومًا فقط، وهي نفس المدة المعتمدة عالميًا، نافياً وجود أي هرمونات مستخدمة في التربية، مطالبًا مروجي هذه الشائعات بتحديد نوع الهرمون المزعوم.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن جودة الإنتاج المصري سمحت بتصدير الدواجن إلى عدد من الدول، مؤكدًا أن الأسواق الخارجية والمستوردين لن يقبلوا أي منتجات لا تستوفي المعايير الصحية الدولية.

وفي نفس السياق أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تصدير الدواجن المصرية، خاصة المجمدة والكاملة، يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية لفتح أسواق خارجية جديدة، مشيرًا إلى أن انطلاق أولى الشحنات إلى دول الخليج يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري.


وأوضح «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان حياة مقطوف وروان أبو العينين، أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في الإنتاج، سواء من الدواجن أو البيض، وهو ما يدعم التوسع في التصدير دون التأثير على الأسعار المحلية.

وأكد أن الكميات المصدّرة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإنتاج، في حين يصل الفائض إلى نحو 20%، مع إمكانية زيادته خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "لدينا فائض من الدواجن يصل إلى 20%، وما تم تصديره لا يتجاوز 1%، كما أن لدينا بنية تحتية قوية وموارد بشرية قادرة على مضاعفة الإنتاج، وهو ما يعني أن الأسعار لن ترتفع إلا وفق آليات العرض والطلب".

وأشار الزيني إلى وجود خطة لزيادة الإنتاج بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو 2.2 مليار دجاجة سنويًا، مقارنة بإنتاج حالي يبلغ 1.6 مليار، لمواكبة الزيادة السكانية وارتفاع نصيب الفرد من الدواجن.

كما لفت إلى أن إنتاج البيض يحتاج إلى تجاوز 22 مليار بيضة سنويًا، في حين يبلغ الإنتاج الحالي نحو 16.5 مليار بيضة، مؤكدًا أن الدولة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للمصريين.

وأوضح أن الدواجن والبيض يمثلان نحو 70% من استهلاك البروتين الحيواني في مصر، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي لا تحقق الاكتفاء الذاتي سوى بنسبة تقارب 50%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسماك، ما يجعل الدواجن الخيار الأكثر توافرًا للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدي دراجتين ناريتين ببني سويف

بسبب خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

القبض على 8 أشخاص مارسوا أعمال البلطجة وهددوا أهالي قرية بالدقهلية

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

