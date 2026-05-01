فن وثقافة

كنت أتمنى ولد.. فاطمة عيد تكشف تفاصيل مؤثرة عن حياتها ورحلة إنجاب البنات

محمد بدران

كشفت الفنانة القديرة فاطمة عيد عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، خلال استضافتها في برنامج «كلم ربنا» مع الإعلامي أحمد الخطيب عبر إذاعة الراديو 9090.

وتحدثت فاطمة عيد عن حلمها طوال حياتها بإنجاب ولد، بعد إنجابها لعدد من البنات، موضحة أنها كانت تدعو الله كثيرًا لتحقيق هذا الحلم، حتى إنها توقفت عن الإنجاب لمدة 7 سنوات خوفًا من زيادة عدد البنات، قبل أن تعود مرة أخرى للإنجاب.

وأضافت أنها عندما حملت مجددًا كانت تبكي وتدعو الله أن يرزقها بولد، لكنها فوجئت بأن الله رزقها ببنت للمرة الخامسة، وهو ما سبب لها حالة من الحزن في البداية وأخذت على خاطرها.

وأشارت إلى أنها لاحقًا رأت حكمة الله في هذا الأمر، خاصة بعد أن أصبحت ابنتها الأخيرة، المطربة شيماء الشايب، من أفضل وأشهر وأحن بناتها عليها وعلى والدها، مؤكدة أنها أصبحت سندًا قويًا للأسرة.

وتابعت أن هذه التجربة غيرت نظرتها للحياة، حيث أدركت أن اختيار الله دائمًا هو الخير، قائلة إنها لو عاد بها الزمن لكانت تمنت أن تُرزق بهذه الابنة تحديدًا دون غيرها، بعد أن رأت ما فيها من خير وبركة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الله يختار للإنسان الأفضل دائمًا، وأنها تعلمت الرضا الكامل بحكمه، قائلة إن كل ما طلبته من الله لم يخذلها فيه أبدًا، بل كان يعطيها ما هو أفضل مما كانت تتمنى.

