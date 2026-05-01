الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي تثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلم والاستقرار

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
أ ش أ

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله اليوم/الجمعة/ السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، التطورات الراهنة، ولا سيما ملف تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وتناول اللقاء التحضيرات لاستكمال الاجتماعات المرتقبة في واشنطن، بما يساهم في تحقيق السلم والاستقرار على الحدود، وصولاً إلى الإعلان عن نتائج هذه الجهود في العاصمة الأميركية. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الدبلوماسي والسياسي لدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وشكر جوزيف ، الجانب الأميركي على مواصلة هذا الدعم، مشدداً على أهمية الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.

وبدوره ..أكد السفير عيسى - خلال اللقاء - استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان ولمؤسساته.

وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام في سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية والأمنية على الساحة اللبنانية والإقليمية.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، في ظل استمرار التوترات والتصعيد في جنوب لبنان، إضافة إلى متابعة الاتصالات الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع تفاقم الأوضاع.

واستعرض الجانبان المحادثات المتعلقة بالتفاوض مع إسرائيل، والجهود الدبلوماسية القائمة في هذا الإطار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الدولية المعنية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان.

الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأمريكي لدى لبنان وقف إطلاق النار ميشيل عيسى

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

آودي
آودي
آودي

نيسان
نيسان
نيسان

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

