الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقنية جديدة من فورد تنقذ سيارات البنزين أمام الغزو الكهربائي

فورد
فورد
عزة عاطف

كشف جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، عن أن مشروع فريق "Skunk Works" السري لتطوير السيارات الكهربائية قد بدأ بالفعل في تغيير ملامح أسطول الشركة بالكامل، بما في ذلك السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. 

وتعتمد هذه الثورة التقنية على منصة المركبات الكهربائية العالمية (UEV)، والتي لا تقتصر فوائدها على الأجيال القادمة من السيارات الكهربائية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الكفاءة وخفض تكاليف التصنيع في طرازات البنزين والهجين الأكثر مبيعًا، مما يضع فورد في موقف استراتيجي قوي لمواجهة المنافسة المتزايدة في عام 2026.

منصة UEV وتأثيرها على كفاءة سيارات البنزين والهجين

أكد فارلي أن الابتكارات التي حققها الفريق السري في تطوير منصة UEV، وخاصة في مجالات البرمجيات المتطورة ونظم إدارة الطاقة، يتم دمجها الآن في خطوط إنتاج فورد بلو (Ford Blue) المخصصة لمحركات الاحتراق. 

وتساعد هذه التقنيات في تقليل تعقيد الأجزاء الميكانيكية وتقصير مدة تطوير المركبات الجديدة، مما يمنح سيارات البنزين والهجين القادمة ميزات رقمية وقدرات في أنظمة مساعدة السائق كانت مقتصرة سابقًا على الطرازات الكهربائية الفاخرة، وهو ما يعزز من ربحية هذه الطرازات ويطيل من عمرها الافتراضي في الأسواق العالمية.

شاحنة كهربائية بـ 30 ألف دولار لمنافسة سيارات الكروس أوفر

تستعد فورد لإطلاق شاحنة بيك آب كهربائية متوسطة الحجم تعتمد على منصة UEV الجديدة، مع استهداف سعر بيع يبدأ من 30,000 دولار أمريكي تقريبًا. 

وتهدف الشركة من خلال هذا السعر التنافسي إلى جذب مشتري سيارات الكروس أوفر التقليدية، حيث ستوفر الشاحنة مساحات داخلية رحبة وتكنولوجيا رقمية متطورة تضاهي سيارات الدفع الرباعي، ولكن مع المزايا العملية للشاحنات الخفيفة. 

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذه الشاحنة في مصنع لويزفيل بولاية كنتاكي خلال عام 2027، لتكون بمثابة الجسر الذي ينقل ملايين العملاء نحو التنقل الكهربائي بأسعار معقولة.

تحديات التكلفة وارتفاع أسعار الألومنيوم في عام 2026

رغم التفاؤل بالمنصة الجديدة، تواجه فورد تحديات مالية ناتجة عن تقلبات أسعار المواد الخام، حيث تشير التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار الألومنيوم قد يكلف الشركة حوالي مليار دولار إضافية في ميزانية التصنيع لعام 2026. 

وتعمل فورد حاليًا على استخدام نماذج تكلفة متقدمة تعتمد على الفيزياء والذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر في المواد والبحث عن موردين جدد خارج الإطار التقليدي لصناعة السيارات، وذلك لضمان الحفاظ على سعر الشاحنة الكهربائية الجديدة عند مستوى 30,000 دولار دون التأثير على جودة المنتج النهائي.

