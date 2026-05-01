في عيد العمال.. رداد: 1.9 مليار جنيه منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة

أعلن حسن رداد وزير العمل عن تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 1.9 مليار جنيه من الحساب المركزي لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، مستعرضاً رفع قيمة المنح السنوية الست لتصل إلى 1500 جنيه للمنحة. وأكد الوزير توفير تغطية تأمينية للحوادث تصل لـ 200 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هدفه هو الوصول لكل "عامل تراحيل" ليشعر بسند الدولة، مع العمل المستمر على تطوير قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.

ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.